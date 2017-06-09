Володин озвучил дату третьего чтения законопроекта о реновации жилья в Москве

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Москва, 9 июня. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал дату третьего, окончательного чтения законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы.

Сегодня, выступая на заседании, он сказал, что, согласно планам, документ должен быть рассмотрен в среду, 14 июня.

«Третье чтение законопроекта планируется на 14 июня. Коллеги, будем готовиться», — сказал он.

Как сообщалось ранее, сегодня проект закона прошел основное чтение. Документ был принят большинством голосов после внесения более 100 поправок, предложенных депутатами и правительством.

За доработанную версию законопроекта проголосовали 406 человек, двое оказались против, еще двое воздержались.