Стало известно, когда закончится операция по освобождению Сирии от ИГ

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Москва, 9 июня. Командующий российской группой войск в САР генерал-полковник Сергей Суровикин прокомментировал сроки операции по освобождению Сирии от боевиков ИГ* и «Джебхат-ан-Нусры», отметив, что она продлится до полной ликвидации террористов.

Операция по освобождению Сирии от группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе террористические организации запрещены в России) продолжится до полной ликвидации боевиков. Об этом заявил генерал-полковник Сергей Суровикин.​

* Организация запрещена на территории РФ.