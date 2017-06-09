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Стало известно, когда закончится операция по освобождению Сирии от ИГ

Стало известно, когда закончится операция по освобождению Сирии от ИГ

17:48  9 Июня 2017
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Стало известно, когда закончится операция по освобождению Сирии от ИГ

Москва, 9 июня. Командующий российской группой войск в САР генерал-полковник Сергей Суровикин прокомментировал сроки операции по освобождению Сирии от боевиков ИГ* и «Джебхат-ан-Нусры», отметив, что она продлится до полной ликвидации террористов.

Операция по освобождению Сирии от группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе террористические организации запрещены в России) продолжится до полной ликвидации боевиков. Об этом заявил генерал-полковник Сергей Суровикин.​

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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