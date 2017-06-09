Путин посетил павильон России на выставке «Астана ЭКСПО-2017»

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Астана, 9 июня. Президент РФ Владимир Путин посетил российский павильон на выставке «Астана ЭКСПО-2017», где представлен энергетический потенциал российской Арктики.

Президенту продемонстрировали технологии компании «Уралкалий», которая производит до 20% удобрений в мире, а также рассказали о водной инсталляции «Энергия Арктики», где создан макет Северного морского пути с атомными ледоколами нового поколения. Атмосфера арктического региона в российском павильоне создана с помощью декораций со светящейся фактурой арктических льдов, а также эффектом северного сияния.

Кроме того, Владимир Путин ознакомился с экспозицией Татарстана, которая является финальной экспозицией российского павильона.