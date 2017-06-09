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Спорт
МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпиады-2020

МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпиады-2020

18:22  9 Июня 2017
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МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпиады-2020

Лозанна, 9 июня. Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2020 года 15 новых дисциплин, сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания исполкома МОК, которое прошло в швейцарской Лозанне.

Как стало известно, в программу ОИ-2020 вошли следующие виды спорта: смешанные соревнование по стрельбе из лука, баскетбол 3х3, а также смешанная эстафета 4 по 400 метров в легкой атлетике.

#олимпийские игры #2020
Алексей Громов
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