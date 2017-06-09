В Тольятти выпустят новый пикап Lada Logo

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Тольятти, 9 июня. Акционерное общество «Супер-Авто Холдинг» получило Одобрение типа транспортного средства на автомобиль Lada Logo. Однако называть Logo «новинкой» точно не стоит — при ближайшем рассмотрении автомобиль оказался давно известным пикапом Lada 4x4 ВАЗ-2329, который с 1995 года выпускается на базе пятидверной «Нивы».

Отмечается, что новая Lada Logo получит двухдверную четырехместную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, 1,7-литровый двигатель мощностью 61 киловатт, пятиступенчатую механическую коробку и привод на все колеса. В списке опций пикапа также значатся кондиционер, электропривод наружных зеркал заднего вида, электростеклоподъемники передних боковых дверей.

ОТТС был получен на ограниченную партию автомобилей — 150 моделей. Затем предприятие «Супер-Авто», выпускающее новую Lada Logo, планирует оформить новый ОТТС с установленной системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС».