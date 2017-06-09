Водоснабжение Донбасса под угрозой из-за обстрелов ВСУ

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Донецк, 9 июня. Обстрелы ВСУ не прекращаются в последние дни. Под огнем оказалась, помимо жилых кварталов, и насосная станция первого подъема Южно-донбасского водопровода. Чтобы оценить ущерб и пообщаться с работниками станции, на место событий отправились корреспонденты ФАН.

В последнее время бомбоубежище стало рабочим местом машиниста насосных установок, дежурного электрика и охранника. Эти люди, которые обеспечивают работу станции, вместо выполнения своих обязанностей зачастую, из-за обстрелов, вынуждены находиться в укрытии.

«В последнее время мы насчитали 22 или 23 попадания на территории станции. В зеленую полосу на территории мы не выходили, так как есть предположение, что там остались и неразорвавшиеся боеприпасы, и установить общее число попаданий нельзя», — рассказывает генеральный директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

Повреждения получили строения станции, транспорт, но системообразующее оборудование пока не повреждено. Так как на данный момент станция обесточена, то трудности с водоснабжением испытывают более полутора миллионов человек, а полностью без воды остались две фильтровальных станции, обеспечивающие водой более 400 тысяч человек.

«В последние два дня обстреливают. С севера и северо-западного направления (окрестности Авдеевки — прим. ред.) А ведь порядка 90% людей, получающих воду, находятся на территории контролируемой Украиной», — рассказывают сотрудники.

При этом, судя по характеру разрушений, нанесены они минами калибра 82 мм, которые теперь с завидной регулярностью прилетают на территорию станции. Хотя никаких объектов, даже отдаленно напоминающих военные, в окрестностях станции нет.