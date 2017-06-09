Армия Сирия освободила от ИГ 83 населенных пункта в Алеппо

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Дамаск, 9 июня. Правительственные силы Сирии освободили от «Исламского государства»* 83 населенных пункта в провинции Алеппо, уничтожив более 3 тыс. боевиков. Об этом в пятницу заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Всего от террористов освобождено 83 населенных пункта и более 500 квадратных километров территории. Уничтожено свыше трех тысяч боевиков ИГИЛ»*, — отметил он.

В частности, армия Сирии ликвидировала несколько десятков полевых командиров боевиков, а также уничтожила 20 танков, 7 БМП и девять крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.