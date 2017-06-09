Воевавший в Сирии на стороне ИГ выходец из Чечни пойдет под суд в Польше

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Варшава, 9 июня. Дело выходца из Чечни, обвиняемого в участии в боевых действия на стороне ИГ* в Сирии, передано в суд, сообщил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

АНБ Польши задержало выходца из Чечни, который воевал под флагами ИГ (террористическая группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарын. Спикер также добавил, что обвиняемый незаконно владел огнестрельным оружием. По данным прокуратуры, обвинения охватывают период с ноября 2013 до конца 2014 года, с марта 2017 года россиянин содержится в заключении, ему грозит до 8 лет тюрьмы.​

* Организация запрещена на территории РФ.