Либералы пытаются привлечь сторонников к участию в митингах советами по «выживанию»

В Избранное

Скопировать

Москва, 9 июня. Набирающий популярность ролик о том, как вести себя на митингах, появился в Интернете. В нем даются советы относительно того, каких символов и лозунгов избегать, как не поддаваться на провокации и т.д., чтобы избежать задержаний и беспорядков.

В частности, авторы ролика обращают внимание, что одеваться для участия в митинге следует по погоде, однако асбестовый костюм или противогаз помогут уцелеть от коктейля Молотова или слезоточивого газа, считают они. Также в «инструктаже» обращается внимание на необходимость участвовать только в санкционированных мероприятиях, избегать экстремистских символов на плакатах и одежде, не закрывать лицо, воздерживаться от оскорблений и призывов к насилию, в том числе при использовании плакатов, а также не появляться на митингах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — это может повлечь за собой агрессию, беспорядки и давки, в которых могут пострадать сами участники митингов.

Несмотря на «заботу» организаторов митингов об участниках подобных мероприятий и их старания показать переживания за своих сторонников, данные советы нельзя назвать полными. Федеральное агентство новостей посоветовало бы участвующим в подобных акциях иметь при себе документы для подтверждения личности в случае задержания, а также заранее проинформировать своих близких о том, что вы собираетесь на митинг. Нелишним будет и заранее выяснить, как вести себя в случае задержания.

Кроме того, из ролика становится понятно, что на подобных мероприятиях трудно избежать опасности, и данная видеозапись является попыткой сохранить число участвующих в них – недаром ролик дает советы по «выживанию» на митинге. В противном случае люди перестанут приходить на такие акции.