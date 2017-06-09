ЛНР: Украина сорвала почти 70 попыток отвода вооружений у Станицы Луганской

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Луганск, 9 июня. Украинская сторона с осени 2016 года сорвал почти 70 попыток разведения сил и средств на участке фронта в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Только с начала этого года таких попыток было уже девять: в феврале и марте по одной, в апреле – четыре, в мае – две, и теперь в июне еще одна», — уточнил Марочко.

Он также добавил, что Народная милиция ЛНР по-прежнему готова к отводу сил и средств в районе Станицы Луганской, однако это произойдет только в зеркальном порядке.