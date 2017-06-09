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Новости Сирии
Генштаб РФ: Коалиция США мешает армии Асада разгромить ИГ

Генштаб РФ: Коалиция США мешает армии Асада разгромить ИГ

17:26  9 Июня 2017
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Генштаб РФ: Коалиция США мешает армии Асада разгромить ИГ

Москва, 9 июня. Коалиция США мешает разгрому правительственными войсками террористов группировки «Исламское государство»*, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

«Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ»*, — сказал он, особо подчеркнув, что пока никаких значимых результатов борьбы коалиции с ИГ* (запрещена в России) российские военные не видят.

«Коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дейр-эз-Зора», — добавил Рудской. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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