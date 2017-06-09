Госдума приняла во II чтении законопроект о реновации жилья в Москве

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Москва, 9 мая. В Госдуме РФ сегодня состоялось второе, основное чтение законопроекта о реновации жилого фонда в Москве. Документ принят подавляющим большинством голосом.

За него проголосовали 406 парламентариев, двое высказались против, еще два депутата воздержались. Впереди третье чтение, после чего законопроект должен получить одобрение Совета федерации, а затем и президента России.

Напомним, согласно программе реновации жилья, старые пятиэтажки в Москве должны быть снесены. Их жители получат новое жилье. Сейчас составлен предварительный список домов, которые могут войти в программу. По каждому из зданий ведется голосование жильцов.