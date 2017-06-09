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Новости Сирии
Сирия: войска Асада и ополчение восстановили контроль за 105 км сирийско-иорданской границы

Сирия: войска Асада и ополчение восстановили контроль за 105 км сирийско-иорданской границы

17:23  9 Июня 2017
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Сирия: войска Асада и ополчение восстановили контроль за 105 км сирийско-иорданской границы

Дамаск, 9 июня. Армия САР и отряды ополчения восстановили контроль за сирийско-иорданской границей на участке 105 км, было выставлено девять пограничных застав, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровкин.

«В ходе наступления сирийской армии и отрядов ополчения на позиции ИГИЛ* (запрещена в РФ), восстановлен контроль за сирийско-иорданской границей на участке 105 километров», — цитирует его слова РИА Новости.

Он также добавил, что было выставлено девять пограничных застав. Кроме того, по словам Суровкина, были подписаны соглашения с 22 населенными пунктами, которые ознаменовали завершение процесса примирения с племенами друзов и бедуинов, контролирующих этот район.

В данный момент продолжаются действия по взятию под контроль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алексей Громов
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