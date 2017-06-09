ВС Сирии столкнулись с противодействием авиации коалиции при наступлении на юге

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Москва, 9 июня. Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил о противодействии авиации коалиции США, с которым столкнулись бойцы правительственных войск Дамаска в ходе наступательной операции на юге республики.

«США требуют не приближаться к позициям «Новой сирийской армии», — подчеркнул он. При этом Суровикин особо подчеркнул, что ульмитатумы американская сторона выдвигает без каких-либо оснований.

«Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии", - пояснил генерал-полковник.

