ВКС РФ в Сирии уничтожили 3200 объектов террористов, совершив 1268 боевых вылетов

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Москва, 9 июня. Российская военная авиация за месяц совершила 1268 боевых вылетов, уничтожив при этом 3200 объектов террористов в Сирии. Об этом в пятницу заявил генерал-полковник Сергей Суровикин.

«За это время самолеты ВКС России выполнили 1268 боевых вылетов, групповыми и сосредоточенными ударами уничтожено 3200 объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков», — отметил он.

Напомним, что Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. ВКС РФ наносят авиаудары по позициям боевиков террористических группировок, оккупировавших часть сирийских территорий.