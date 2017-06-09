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Новости Сирии
Курды понесли потери при атаке смертника ИГ в Ракке

Курды понесли потери при атаке смертника ИГ в Ракке

17:18  9 Июня 2017
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Курды понесли потери при атаке смертника ИГ в Ракке

Ракка, 9 июня. Боевики «Исламского государства»* применяют против курдов «шахид-мобили» при обороне Ракки.

Курдское ополчение из состава «Сирийских демократических сил» было атаковано боевиком-смертником на «шахид-мобиле». В сообщении пресс-службы СДС указывается, что смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал здание, освобожденное курдами.

Курды понесли потери при атаке смертника ИГ в Ракке

Местные источники отмечают, что в результате взрыва имеются многочисленные жертвы, однако командование «Сирийских демократических сил» не раскрывает точное количество пострадавших.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #курды #ракка
Алексей Громов
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