Курды понесли потери при атаке смертника ИГ в Ракке

В Избранное

Скопировать

Ракка, 9 июня. Боевики «Исламского государства»* применяют против курдов «шахид-мобили» при обороне Ракки.

Курдское ополчение из состава «Сирийских демократических сил» было атаковано боевиком-смертником на «шахид-мобиле». В сообщении пресс-службы СДС указывается, что смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал здание, освобожденное курдами.

Местные источники отмечают, что в результате взрыва имеются многочисленные жертвы, однако командование «Сирийских демократических сил» не раскрывает точное количество пострадавших.

* Организация запрещена на территории РФ.