Стали известны подробности ЧП с байкером-миллионером на трассе в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 июня. Байкер, потерявший 12 млн рублей на ЗСД в Петербурге, не сразу сообщил в полицию о произошедшем. О случившемся стало известно от уборщиков, приехавших после сообщения о том, что по трассе летает мусор.

Сам мотоциклист изначально рассказал, что в 01.30 потерял на ЗСД документы на покупку и продажу запчастей, которые позже отнесли в 53 отдел полиции. О потере денег мужчина не сообщил.

О «мусоре» на трассе стало известно от других автомобилистов. Когда на место происшествия приехала бригада уборщиков, выяснилось, что по дороге летают деньги. Часть из них удалось собрать.

Напомним, ранее выяснилось, что деньги потерял 40-летний Алексей Д. Когда он ехал на мотоцикле, у него раскрылся рюкзак, из которого выпали 12 млн рублей.