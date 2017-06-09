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Происшествия
Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

17:24  9 Июня 2017
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Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Анталья, 9 июня. В консульстве РФ в Анталье рассказали о состоянии российских туристов, которые сегодня ранним утром попали в ДТП — пятеро соотечественников получили ушибы, сообщили в дипмиссии корреспонденту Федерального агентства новостей. 

Сегодня утро около 7 утра грузовик въехал в заднюю часть туристического автобуса, в салоне которого находились 44 пассажира. По данным российского консульства, пятеро россиян из девяти пострадавших получили ушибы, им была оказана медицинская помощь. После того, как медики убедились, что ни у кого из них нет серьезных травм, туристов доставили в отели. 

Ирина Селезнева
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