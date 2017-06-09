Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

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Анталья, 9 июня. В консульстве РФ в Анталье рассказали о состоянии российских туристов, которые сегодня ранним утром попали в ДТП — пятеро соотечественников получили ушибы, сообщили в дипмиссии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Сегодня утро около 7 утра грузовик въехал в заднюю часть туристического автобуса, в салоне которого находились 44 пассажира. По данным российского консульства, пятеро россиян из девяти пострадавших получили ушибы, им была оказана медицинская помощь. После того, как медики убедились, что ни у кого из них нет серьезных травм, туристов доставили в отели.