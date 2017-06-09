Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

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Анталья, 9 июня. Сегодня около 7 утра в Анталья в ДТП попал автобус компании TEZ Tour, который перевозил 44 пассажира из Аланьи в Демре, пять россиян пострадали.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в турецкой Анталье, в ДТП пострадали 9 человек. По данным генконсульства России, среди пострадавших 5 россиян получили травмы. Туроператор Kilit Global сообщил, что в салоне автобуса находились 44 пассажира, это был рейс из Аланьи в Демре.

Авария произошла по вине водителя грузовика, пострадавших госпитализировали в клинику «Опера Яшам». В российской дипмиссии добавили, что травмы были незначительными, после оказания медпомощи все туристы были направлены в отель, пишет «Интерфакс».​​