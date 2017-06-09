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Весь мир
Сирийская армия за месяц освободила от ИГ более 100 населенных пунктов

Сирийская армия за месяц освободила от ИГ более 100 населенных пунктов

17:21  9 Июня 2017
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Сирийская армия за месяц освободила от ИГ более 100 населенных пунктов

Москва, 9 июня. Командующий российской группировкой войск на территории Сирии Сергей Суровикин сообщил, что за месяц сирийские правительственные войска совместно с ополчением разгромили крупные группы «Исламского государства»* (ИГИЛ*, ИГ*). По словам генерал-полковника, боевики понесли большие потери.

Суровикин отметил, существенных успехов армии Сирии удалось добиться на юге Сирии, в районе Пальмиры, Восточном Каламуне и на северо-востоке провинции Алеппо. В настоящее время сирийские войска и ополчение продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком. Противник несет существенные потери как в живой силе, так и технике. Суровикин добавил, что за месяц армия САР освободила от террористов 3922 квадратных километра территории и 109 населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что не менее 7 тыс. боевиков и 13 тыс. мирных жителей были вывезены из Хомса в Алеппо и Идлиб за последние два месяца.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг
Тимур Румянцев
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