Сирия: армия Асада перекрыла боевикам каналы переброски резервов в Эс-Сувейде

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Москва, 9 июня. Правительственные войска Сирии лишили боевиков возможности перебрасывать резервы в провинции Эс-Сувейда, заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

Суровикин подчеркнул, что положение армии президента Сирии Башара Асада значительно улучшено на юге Эс-Сувейда.

«Вооруженным силам Сирии удалось занять ряд стратегически важных высот и коммуникаций в данном районе, лишив бандформирования возможности свободно перебрасывать резервы и грузы на юге страны», — констатировал он.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о фактическом завершении гражданской войны в Сирии.