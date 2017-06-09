Дамаск: взвод армии Сирии попал в засаду ССА

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Дамаск, 9 июня. Подразделение правительственных войск попало в засаду «Свободной сирийской армии» на юго-востоке провинции Дамаск.

Сирийский источник сообщил, что подразделение сирийских военнослужащих попало в засаду вооруженных оппозиционеров, действующих в пустынном районе Риф-Дамаск. Медиа-крыло «Свободной сирийской армии» заявило, что десятки солдат САА были убиты и взяты в плен. В сообщении указывается факт гибели бригадного генерала сирийской армии.

Также стало известно, что боевики оппозиции отбили у правительственных войск высоту Давка, которая накануне перешла под контроль ВС САР.