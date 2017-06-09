Установлена личность байкера, потерявшего на ЗСД в Петербурге 12 млн рублей

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Санкт-Петербург, 9 июня. Личность байкера, потерявшего на ЗСД в Петербурге 12 млн рублей, установлена. Как стало известно Федеральному агентству новостей, имя мотоциклиста — Алексекй Д.

Как сообщалось ранее, крупную денежную сумму 40-летний частный предприниматель потерял на трассе 6 июня. Когда он ехал на мотоцикле, у него раскрылся рюкзак, из которого и выпали деньги.

9 июня в полицию принесли 4 млн рублей.