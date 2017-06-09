ВКС РФ и САА не ведут боевых действий против сирийской оппозиции – Генштаб ВС РФ

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Москва, 9 июня. Правительственные войска Сирии и ВКС РФ не ведут боевых действий против оппозиции, так как главной целью является разгром террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (группировки запрещены в РФ). Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Правительственные войска при поддержке ВКС России не ведут боевые действия против сирийской оппозиции, а последовательно достигают главной цели - разгромить ИГИЛ*, «Джебхат ан-Нусру» и аффилированные с ними террористические группировки», — сказал он.

Рудской также добавил, что к настоящему моменту можно говорить о завершении гражданской войны в Сирии, что стало возможным после подписания меморандума о создании зон деэскалации.

* Организация запрещена на территории РФ.