Семь тысяч боевиков вывезено из Хомса в Алеппо и Идлиб — Минобороны РФ

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Дамаск, 9 июня. Не менее 7 тыс. боевиков и 13 тыс. мирных жителей были вывезены из Хомса в Алеппо и Идлиб за последние два месяца. Такие данные привел в пятницу привел начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Завершена длившаяся два месяца операция по вывозу членов незаконных вооруженных формирований из пригорода Хомса Аль-Ваер. В населенный пункт Джараблус провинции Алеппо и город Идлиб вывезено 19 653 человека, в том числе 6 964 боевика», — отметил он.

Напомним, что ранее была достигнута договоренность о выводе боевиков с территорий, которые контролируют правительственные войска Сирии. Армия САР гарантирует боевикам безопасную эвакуацию, если те согласятся сложить оружие.