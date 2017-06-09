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Новости Сирии
Гражданская война в Сирии фактически остановлена – Генштаб ВС РФ

Гражданская война в Сирии фактически остановлена – Генштаб ВС РФ

16:53  9 Июня 2017  /обновлено: 17:05  09 Июня 2017
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Гражданская война в Сирии фактически остановлена – Генштаб ВС РФ

Москва, 9 июня. Генштаб ВС РФ заявил о фактическом завершении гражданской войны в Сирии. Добиться кардинальных изменений ситуации в арабской стране стало возможным после подписания меморандума о создании зон деэскалации,  сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Документ был подписан 4 мая в Астане.

«Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями», — сказал Рудской.

Глава Генштаба отметил, что населенные пункты республики постепенно возвращаются к мирной жизни. Жители возвращаются в освобожденные города и поселки, восстанавливают домашние хозяйства.

Алексей Громов
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