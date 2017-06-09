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Первые фото салона универсала LADA Vesta SW Cross опубликованы в Сети

Первые фото салона универсала LADA Vesta SW Cross опубликованы в Сети

18:20  9 Июня 2017
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Опубликованы первые фото салона Lada Vesta SW Cross

Москва, 9 июня. Интерьер Lada Vesta SW Cross перестал быть секретом. В Сети появились сделанные фотошпионами первые снимки салона универсала. И он, судя по всему, серьезно отличается от стандартной версии Vesta.

Во-первых, иначе выглядит панель приборов. Во-вторых, в подлокотнике у переднего кресла появились отсеки для мелочей. Кроме того, для пассажиров в задней части салона сделан откидной подлокотник. Есть в машине и USB-разъем для подзарядки гаджетов. 

Ожидается, что уже в этом месяце состоится презентация новой Vesta, а осенью она уже должна начать покорение рынка.

 
Кира Мирова
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