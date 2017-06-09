Сирия: гуманитарный доступ возобновлен в населенные пункты в зонах деэскалации

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Москва, 9 июня. Гуманитарный доступ возобновлен в населенные пункты в зонах деэскалации в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Возобновлен гуманитарный доступ в населенные пункты, находящиеся в зонах деэскалации», — заметил Рудской.

Он констатировал, что за последний месяц туда были направлены 14 гуманитарных конвоев. По данным Генштаба ВС РФ, это значительно улучшило положение населения. Кроме того, благодаря этому удалось снизить цены на основные продукты питания в пригороде Дамаска на 30–60%.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 169 гуманитарных акций, в ходе которых населению доставлено 17 тонн продовольствия, свыше десяти с половиной тысячам сирийцев оказана медицинская помощь», — подчеркнул представитель Минобороны России.

Ранее было объявлено, что гражданская война в Сирии фактически остановлена.