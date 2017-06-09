Сирия: более 2,6 тысяч боевиков в провинции Дамаск воспользовались указом об амнистии

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Дамаск, 9 июня. Свыше 2,6 тысяч боевиков в провинции Дамаск воспользовались указом об амнистии для урегулирования своего статуса. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, после ухода боевиков в район Аль-Ваер вернулись порядка 8 тысяч мирных граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома. А на севере провинции, в городах Забедани, Мадайа и Букейн, свой статус урегулировали 2640 боевиков.