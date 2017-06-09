Рособрнадзор не нашел нарушений на ЕГЭ по русскому языку

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Москва, 9 июня. Единый госэкзамен по русскому языку прошел без нарушений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9 июня в рабочем режиме, без серьезных нарушений и сбоев», — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Заявление о сдаче обязательного ЕГЭ по русскому языку в основной период подали порядка 628 тысяч человек. Его результаты станут известны до 27 июня. Экзамен состоит из двух частей — 24 вопросов с кратким ответом и сочинения, на которое выделяется 3,5 часа.

Всего ЕГЭ по различным предметам в этом году будут сдавать 703 тыс. человек, в том числе 617 тысяч выпускников 2017 года.