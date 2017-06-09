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Весь мир
Сирия: в освобожденные населенные пункты в районах Алеппо и Хомс направлены саперы

Сирия: в освобожденные населенные пункты в районах Алеппо и Хомс направлены саперы

17:02  9 Июня 2017
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Сирия: в освобожденные населенные пункты в районах Алеппо и Хомс направлены саперы

Москва, 9 июня. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской сообщил, что в освобожденные от боевиков населенные пункты в восточных районах провинций Хомс и Алеппо с целью разминирования направлены 92 сапера.

«Девяносто два сирийских сапера были направлены для разминирования города Маскана и других населенных пунктов в восточных районах провинций Алеппо и Хомс, недавно освобожденных от джихадистов», — подчеркнул Рудской.

Напомним, накануне сообщалось, что сирийские саперы, прошедшие обучение у российских военных специалистов, ведут разминирование в жилых кварталах Хомса.

#сирия #алеппо
Тимур Румянцев
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