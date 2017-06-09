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Удравший с выставки в Дании бык ранил четырех детей и двух взрослых

Удравший с выставки в Дании бык ранил четырех детей и двух взрослых

16:44  9 Июня 2017
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Удравший с выставки в Дании бык ранил четырех детей и двух взрослых

Копенгаген, 9 июня. В датском городе Оденсе сбежавший бык ранил четырех детей. Инцидент произошел в 170 км к западу от Копенгагена.

По информации сотрудников правоохранительных органов, агрессивное парнокопытное напало на четырех девочек в возрасте от 11 месяцев до 7 лет. Кроме того, от быка пострадала 50-летняя женщина и 58-летний мужчина. К счастью, спасателям удалось поймать сбежавшее животное.

Уточняется, что пострадавшие дети приехали из близлежащих школ на ежегодную выставку рогатого скота, которая традиционно проходит в Оденсе.

#дания #бык
Дима Оленин
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