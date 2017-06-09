Удравший с выставки в Дании бык ранил четырех детей и двух взрослых

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Копенгаген, 9 июня. В датском городе Оденсе сбежавший бык ранил четырех детей. Инцидент произошел в 170 км к западу от Копенгагена.

По информации сотрудников правоохранительных органов, агрессивное парнокопытное напало на четырех девочек в возрасте от 11 месяцев до 7 лет. Кроме того, от быка пострадала 50-летняя женщина и 58-летний мужчина. К счастью, спасателям удалось поймать сбежавшее животное.

Bull on the loose in Denmark injures 6, including 4 children: Danish police say a bull which broke loose… https://t.co/yDChtlHADA #WNN7com — WNN7.com (@WNN7Com) June 9, 2017

Уточняется, что пострадавшие дети приехали из близлежащих школ на ежегодную выставку рогатого скота, которая традиционно проходит в Оденсе.