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Новости Сирии
Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали базу ССА

Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали базу ССА

16:56  9 Июня 2017
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Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали базу ССА

Маарет аль-Науман, 9 июня. Боевики «Ан-Нусры» захватили базу «Свободной сирийской армии».

Местные источники сообщили о нападении боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на базу 13-й дивизии оппозиционной «Свободной сирийской армии». Атака была совершена в качестве мести за ранение одного из лидеров «Ан-Нусры».

В результате штурма база была захвачена, после этого джихадисты расстреляли пленных. В числе казненных один из командиров ССА полковник Тайзер Аль-Самахи.

Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали базу ССА

Ранее сообщалось, что в знак протеста местные жители вышли на улицы, призывая террористов покинуть город. Исламисты открыли по митингующим огонь. Погибли не менее десяти мирных жителей, сообщает местный источник.

#идлиб #сса #джебхат ан-нусра #штурм
Алексей Громов
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