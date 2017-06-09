Москвичам вернули четыре обновленные крытые парковки в центре

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Москва, 9 июня. Сразу четыре плоскостных парковки открылись в центре Москвы после ремонта. На объектах восстановили элементы инфраструктуры, проверили качество работы основных узлов и механизмов, а также покрашено оборудование.

Воспользоваться обновленными парковками в Центральном административном округе можно на Сокольническом Валу, у дома 13 по улице Большая полянка, у парка «Музеон» на Крымском валу, а также в Ветошном переулке, уточняет «Вечерняя Москва».

Всего в Москве действует 70 плоскостных парковок закрытого типа. Стоянки со шлагбаумами расположены возле крупных транспортно-пересадочных узлов, а также объектов культуры, торговых центров, жилых кварталов.

