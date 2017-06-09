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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» разогнала демонстрацию против террористов в провинции Идлиб

«Джебхат ан-Нусра» разогнала демонстрацию против террористов в провинции Идлиб

16:34  9 Июня 2017
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«Джебхат ан-Нусра» разогнала демонстрацию против террористов в провинции Идлиб

Маарет аль-Науман, 9 июня. Жители города Маарет аль-Науман выступили против боевиков «Ан-Нусры», захвативших населенный пункт.

Местные источники сообщают, что горожане вышли на спонтанную демонстрацию против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Террористы с оружием разогнали местных жителей. Данные о жертвах и пострадавших не приводятся.

В провинции Идлиб продолжаются постоянные столкновения между различными террористическими группировками, которые сражаются за контроль над населенными пунктами и складами с провиантом и оружием. Последнее время исламисты активно используют тактику диверсий и минируют машины своих оппонентов.

#сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #протест
Алексей Громов
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