«Джебхат ан-Нусра» разогнала демонстрацию против террористов в провинции Идлиб

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Маарет аль-Науман, 9 июня. Жители города Маарет аль-Науман выступили против боевиков «Ан-Нусры», захвативших населенный пункт.

Местные источники сообщают, что горожане вышли на спонтанную демонстрацию против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Террористы с оружием разогнали местных жителей. Данные о жертвах и пострадавших не приводятся.

Боевики «Тахрир аш-Шам» разгоняют с оружием демонстрации против них в городе Маарет аль-Науман в провинции Идлиб pic.twitter.com/XbD5BHouyc — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 9, 2017

В провинции Идлиб продолжаются постоянные столкновения между различными террористическими группировками, которые сражаются за контроль над населенными пунктами и складами с провиантом и оружием. Последнее время исламисты активно используют тактику диверсий и минируют машины своих оппонентов.