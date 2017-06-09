В Казани врачи удалили мужчине огромную опухоль спинного мозга в виде песочных часов

В Избранное

Скопировать

Врачи республиканской клинической больницы удалили 53-летнему пациенту девятисантиметровую опухоль спинного мозга. Доброкачественное новообразование имело форму «песочных часов» и проросло в грудную клетку. Уникальная операция длилась почти пять часов. Ранее для лечения больных с подобным диагнозом проводили серию операций. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Поначалу Мурат (имя пациента изменено) не обращал внимания на боли в спине, в деревне не до этого. Работал механизатором — с утра до вечера в поле. Но когда сильно «прижало», пришлось обратиться к врачам. В сельской поликлинике ему поставили диагноз — остеохондроз, болезнь очень распространенная среди механизаторов, практически профессиональная. И лечение назначили соответствующее. Но время шло, а лучше не становилось. Когда начали отказывать ноги, срочно направили на рентген. Обследование показало, что виной всему происходящему стала огромная опухоль в позвоночнике. Так Мурат оказался в Казани, в Республиканской клинической больнице (РКБ) министерства здравоохранения Республики Татарстан.

По словам торакального хирурга РКБ Валерия Матвеева, когда мужчину привезли к ним в клинику, он уже практически не ходил, были серьезно нарушены функции органов малого таза, нужду справлял через катетер, половая функция также страдала. А ведь Мурату всего 53, по сути, еще молодой мужчина.

«Компьютерная томография показала, что девятисантиметровая опухоль имеет форму песочных часов. Большая ее часть располагалась в области грудной клетки, а сантиметра три — в позвоночнике. Опухоль была доброкачественная, но несла в себе злокачественный характер, вела себя агрессивно за счет своей массы. Кроме того, у пациента была разрушена часть позвонка», — пояснил корреспонденту ФАН Валерий Матвеев.

Пациента одномоментно оперировали сразу несколько хирургов различных специализаций. Часть опухоли, проросшей в спинной мозг, убирали нейрохирурги, а ту часть новообразования, что распространилась на плевральную полость — торакальные хирурги. По такой схеме в регионе до сих пор никто еще не работал.

«Наша инновация заключалось в новом подходе к хирургическому лечению данного пациента. Обычно в таких сложных случаях оперируют поэтапно. Сначала свою работу делают нейрохирурги. После того, как опухоль удалена из спинного мозга, пациент несколько дней лежит в стационаре, затем его выписывают, и он начинает обследоваться у торакальных хирургов. Через какое-то время назначается еще одна операция, после которой больной снова лежит в больнице. При такой схеме лечения пациент подвергается серьезной психологической травме, да и два общих наркоза — тоже риск. Поэтому мы решили все объединить в один этап и провели операцию одномоментно, за один наркоз», — рассказал Валерий Матвеев.

Сложнейшая операция длилась около пяти часов. Примерно 3,5 часа за здоровье пациента боролись нейрохирурги, затем еще около полутора часов работали торакальные хирурги. Опухоль, проросшую в плевральную полость, убрали малоинвазивным методом — через три прокола.

По словам Валерия Матвеева, операция прошла удачно. Уже на вторые сутки Мурат стал ходить по отделению самостоятельно. Все симптомы постепенно регрессировали, и на девятые сутки он ушел домой на своих ногах.

Ближайшие месяц-полтора Мурату придется провести на больничном, под наблюдением местный врачей. А затем можно будет снова в поле.