Введение Украиной виз с Россией ударит по ее же гражданам — МИД РФ

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Москва, 9 июня. Москва сожалеет, что Украина поднимает вопрос о необходимости введения виз с Россией. Об этом в пятницу заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Все, о чем говорят некоторые политики Украины, вызывает чувство горечи просто потому, что они часто не ведают, о чем они ведут речь и какой ущерб это принесет гражданам Украины», — отметил он.

Дипломат обратил внимание на то, что глава иностранного внешнеполитического ведомства думает над тем, как усугубить отношения с Россией, вместо того чтобы нормализовать их. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости ввести визовый режим с Россией.