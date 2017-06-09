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Происшествия
Два человека стали жертвами крупного пожара возле Киевского вокзала в Москве

Два человека стали жертвами крупного пожара возле Киевского вокзала в Москве

16:41  9 Июня 2017
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Два человека стали жертвами крупного пожара возле Киевского вокзала в Москве

Москва, 9 июня. Тела двух людей были обнаружены после возгорания склада в центре Москвы у Киевского вокзала, сообщили представители главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня. Локализовать пожар удалось в 13.45. Полностью потушить огонь спасатели смогли только в 14.42.

«К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского Вокзала обнаружено двое человек без признаков жизни», — сообщили представители ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что в центре Москвы у Киевского вокзала горит склад. Площадь пожара достигает 100 квадратных метров.

Катерина Тимошенская
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