Два человека стали жертвами крупного пожара возле Киевского вокзала в Москве

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Москва, 9 июня. Тела двух людей были обнаружены после возгорания склада в центре Москвы у Киевского вокзала, сообщили представители главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании поступило около 12 часов дня. Локализовать пожар удалось в 13.45. Полностью потушить огонь спасатели смогли только в 14.42.

«К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского Вокзала обнаружено двое человек без признаков жизни», — сообщили представители ведомства.

К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на пл.Киевского Вокзала обнаружено 2 чел. без признаков жизни. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) June 9, 2017

Ранее в МЧС сообщали, что в центре Москвы у Киевского вокзала горит склад. Площадь пожара достигает 100 квадратных метров.