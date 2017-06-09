Вооруженные ножом грабители отобрали у москвича иномарку за 1 млн рублей

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Москва, 9 июня. В столичном районе Кунцево два вооруженных бандита отобрали у молодого человека автомобиль стоимостью свыше 1 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе городского главка МВД,

Согласно приведенным данным, 24-летний москвич дал объявление о продаже машины. С ним связались потенциальные покупатели, после чего была достигнута договоренность о встрече, которая произошла на Ельнинской улице. Злоумышленники сели в автомобиль под предлогом осмотра, после чего избили владельца. Далее они вытолкнули его из салона, угрожая ножом, после чего скрылись.

Пострадавший сразу же обратился в полицию, после чего в столице был введен план «Перехват». Правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль на Молодогвардейской улице, злоумышленников также удалось задержать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, против подозреваемых возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, несколько дней назад у безработного москвича был угнан внедорожник Toyota Land Cruiser 200 за три миллиона рублей.