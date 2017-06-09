Путин вдохновил президента Монголии выучить русский язык

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Астана, 9 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане встретился с главой Монголии Цахиагийном Элбэгдоржом.

В ходе переговоров Элбэгдорж по-русски рассказал Владимиру Путину об отношениях двух государств, подчеркнув, что для Уланбатора отношения с Москвой стоят на первом месте в международной повестке.

Особое внимание он уделил экономической составляющей отношений двух государств. «С Россией хорошие отношения, из России хорошие инвестиции», — сказал монгольский лидер.

Путин в свою очередь сказал, что рад приветствовать Элбэгдоржа.

