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Политика
Путин вдохновил президента Монголии выучить русский язык

Путин вдохновил президента Монголии выучить русский язык

20:00  9 Июня 2017
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Путин вдохновил президента Монголии выучить русский язык

Астана, 9 июня. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане встретился с главой Монголии Цахиагийном Элбэгдоржом.

В ходе переговоров  Элбэгдорж по-русски рассказал Владимиру Путину об отношениях двух государств, подчеркнув, что для Уланбатора отношения с Москвой стоят на первом месте в международной повестке. 

Особое внимание он уделил экономической составляющей отношений двух государств. «С Россией хорошие отношения, из России хорошие инвестиции», — сказал монгольский лидер.

Путин в свою очередь сказал, что рад приветствовать Элбэгдоржа.
 

Ярослава Замысловатова
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