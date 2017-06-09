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Общество
Фестиваль национальных видов спорта впервые пройдет в подмосковной Истре

Фестиваль национальных видов спорта впервые пройдет в подмосковной Истре

16:25  9 Июня 2017
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Фестиваль национальных видов спорта впервые пройдет в подмосковной Истре

Истра, 9 июня. Фестиваль национальных видов спорта пройдет в подмосковной Истре 10 июня. Состязания будут проходить в парковой зоне музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим».

По словам организаторов мероприятия, участников фестиваля ждет много интересного: соревнования по самбо, армейскому рукопашному бою, а также борьба на кушаках и петушиные бои. Кроме того, посетителям будет предложено  покачаться на качелях, походить на ходулях и поиграть в городки, а желающие смогут сдать нормативы ГТО, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Геннадий Плющев
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