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Новороссия
ДНР уличила украинских силовиков в применении боеприпасов стран НАТО

ДНР уличила украинских силовиков в применении боеприпасов стран НАТО

16:57  9 Июня 2017
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ДНР уличила украинских силовиков в применении боеприпасов стран НАТО

Донецк, 9 июня. Украинские силовики при обстрелах западной окраины Донецка применили термобарические боеприпасы и дистанционные мины, которые производятся в Польше. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«4 июня ВСУ применили термобарические боеприпасы GTB-7S, а также мины М73 стандарта НАТО, которые производятся в Польше», — пояснил он.

Басурин подчеркнул, что о фактах применения украинскими подразделениями иностранных боеприпасов свидетельствуют осколки, которые были найдены на местах обстрелов. Он также напомнил, что подобные мины и термобарические боеприпасы применялись во время обстрелов территории Луганской народной республики.

#днр #всу #донбасс
Алексей Громов
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