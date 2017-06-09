ДНР уличила украинских силовиков в применении боеприпасов стран НАТО

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Донецк, 9 июня. Украинские силовики при обстрелах западной окраины Донецка применили термобарические боеприпасы и дистанционные мины, которые производятся в Польше. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«4 июня ВСУ применили термобарические боеприпасы GTB-7S, а также мины М73 стандарта НАТО, которые производятся в Польше», — пояснил он.

Басурин подчеркнул, что о фактах применения украинскими подразделениями иностранных боеприпасов свидетельствуют осколки, которые были найдены на местах обстрелов. Он также напомнил, что подобные мины и термобарические боеприпасы применялись во время обстрелов территории Луганской народной республики.