Сирия: Фронт трех границ, или к чему приведет противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа

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Соединенные Штаты Америки продолжили череду своих довольно сомнительных действий на Ближнем Востоке третьим ударом по проиранским шиитским формированиям в районе города Ат-Танф, располагающегося на южной границе Сирии с Иорданией и Ираком. Самолетами коалиции были уничтожены танк и артиллерийские установки проправительственных войск, проамериканской группировкой был сбит беспилотник.

Сомнительными, однако, эти действия выглядят только в контексте официально заявленных Вашингтоном целей в Сирии, касающихся исключительно борьбы с терроризмом. Ат-Танф силами коалиции был занят более года назад. Официально Соединенные Штаты готовят там проамериканские силы для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и не оставят эту позицию, пока террористическая группировка не будет уничтожена. Но на деле же все обстоит несколько иначе.

Южный район на сегодняшний день стал своеобразной площадкой для реализации собственных интересов внешними игроками — США и Ираном. Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин пишет в своем блоге, что, судя по происходящему, договоренностей о разделе сфер влияния в юго-восточной Сирии нет, поэтому стороны ведут агрессивный передел этих территорий.

«За всей этой возней в пустыне, скрывается глубокомысленная борьба США с Ираном за стратегическую возможность по контролю сирийско-иракской границы, через которую Иран хочет перекинуть сухопутный коридор в Сирию и создать «шиитский полумесяц». В пустыне идут спорадические боевые действия с применением всей доступной номенклатуры вооружений, но у обеих стороны явно недостаточно сил для борьбы на столь протяженном театре военных действий. Сплошной линии фронта тут нет - ключевое значение имеет контроль дорожной сети и немногочисленных населенных пунктов».

Пока США препятствуют продвижению проиранских союзных сил к Ат-Танфу, сирийская армия, «Хезболла» и шиитские добровольцы готовятся забрать большой кусок территории между Восточным Каламуном и сирийско-иорданской границей. Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, США сейчас пытаются сформировать из Ирана основной источник мирового зла, чтобы начать вести с ним борьбу.

«США нагнетает напряжение в отношениях с Ираном. По всему вектору мы видим, что Иран находится под сильнейшим давлением. Это и ситуация с Катаром, подоплекой которой является Иран, и ситуация с ударами в Сирии, и теракты, которые прошли в самом Тегеране».

Вероятные же интересы Ирана, связанные с южным регионом заключаются в продвижении своего влияния в исламском мире вообще, во взаимоотношениях с «Хезболлой» (Ливаном) и Сирией, в продвижении своего влияния в районе Персидского залива и в возможном участии в формировании новых конфигураций в Персидском заливе, в возможном восстановления отношений с Катаром:

«Южная и юго-западная часть Сирии, граничащая непосредственно с Ливаном, и часть, которая выходит на границу с Израилем, представляют первостепенные интересы Ирана».

В связи с этим возникает вопрос, где в этом противостоянии непосредственно САА, выполняющие довольно пассивную роль в этом районе, пока их «союзники» и силы, «освобождающие Сирию от террористов» действуют исключительно в своих интересах? Однако Дмитрий Солонников призывает адекватно оценивать возможности сирийских войск: на текущий момент армия передала проиранским формированиям значительную часть ответственности на фронте.

«Армии реально не так много, и самостоятельно удерживать фронт противостояния террористическим группировкам по всей Сирии они не смогли бы. И в этой ситуации выделяются зоны ответственности, где может вести атаку сирийская армия, а где зоны ответственность больше переходят к союзникам Сирии».

* Организация запрещена на территории РФ.