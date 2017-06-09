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Сирия эксклюзив
Сирия: Фронт трех границ, или к чему приведет противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа

Сирия: Фронт трех границ, или к чему приведет противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа

17:21  9 Июня 2017
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У южной границы: противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа

Соединенные Штаты Америки продолжили череду своих довольно сомнительных действий на Ближнем Востоке третьим ударом по проиранским шиитским формированиям в районе города Ат-Танф, располагающегося на южной границе Сирии с Иорданией и Ираком. Самолетами  коалиции были уничтожены танк и артиллерийские установки проправительственных войск, проамериканской группировкой был сбит беспилотник.

Сомнительными, однако, эти действия выглядят только в контексте официально заявленных Вашингтоном целей в Сирии, касающихся исключительно борьбы с терроризмом. Ат-Танф силами коалиции был занят более года назад. Официально Соединенные Штаты готовят там проамериканские силы для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и не оставят эту позицию, пока террористическая группировка не будет уничтожена. Но на деле же все обстоит несколько иначе.

У южной границы: противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа

Южный район на сегодняшний день стал своеобразной площадкой для реализации собственных интересов внешними игроками — США и Ираном. Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин пишет в своем блоге, что, судя по происходящему, договоренностей о разделе сфер влияния в юго-восточной Сирии нет, поэтому стороны ведут агрессивный передел этих территорий. 

«За всей этой возней в пустыне, скрывается глубокомысленная борьба США с Ираном за стратегическую возможность по контролю сирийско-иракской границы, через которую Иран хочет перекинуть сухопутный коридор в Сирию и создать «шиитский полумесяц». В пустыне идут спорадические боевые действия с применением всей доступной номенклатуры вооружений, но у обеих стороны явно недостаточно сил для борьбы на столь протяженном театре военных действий. Сплошной линии фронта тут нет - ключевое значение имеет контроль дорожной сети и немногочисленных населенных пунктов».

Пока США препятствуют продвижению проиранских союзных сил к Ат-Танфу, сирийская армия, «Хезболла» и шиитские добровольцы готовятся забрать большой кусок территории между Восточным Каламуном и сирийско-иорданской границей. Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН)  политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, США сейчас пытаются сформировать из Ирана основной источник мирового зла, чтобы начать вести с ним борьбу.

«США нагнетает напряжение в отношениях с Ираном. По всему вектору мы видим, что Иран находится под сильнейшим давлением. Это и ситуация с Катаром, подоплекой которой является Иран, и ситуация с ударами в Сирии, и теракты, которые прошли в самом Тегеране».

У южной границы: противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа

Вероятные же интересы Ирана, связанные с южным регионом заключаются в продвижении своего влияния в исламском мире вообще, во взаимоотношениях с «Хезболлой» (Ливаном) и Сирией, в продвижении своего влияния в районе Персидского залива и в возможном участии в формировании новых конфигураций в Персидском заливе, в возможном восстановления отношений с Катаром:

«Южная и юго-западная часть Сирии, граничащая непосредственно с Ливаном, и часть, которая выходит на границу с Израилем, представляют первостепенные интересы Ирана».

В связи с этим возникает вопрос, где в этом противостоянии непосредственно САА, выполняющие довольно пассивную роль в этом районе, пока их «союзники» и силы, «освобождающие Сирию от террористов» действуют исключительно в своих интересах? Однако Дмитрий Солонников призывает адекватно оценивать возможности сирийских войск: на текущий момент армия передала проиранским формированиям значительную часть ответственности на фронте.

«Армии реально не так много, и самостоятельно удерживать фронт противостояния террористическим группировкам по всей Сирии они не смогли бы. И в этой ситуации выделяются зоны ответственности, где может вести атаку сирийская армия, а где зоны ответственность больше переходят к союзникам Сирии».

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #сша #сирия #ат-танф
Никита Расторгуев
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