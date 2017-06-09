Клинцевич: При штурме Ракки США не будут считаться с потерями среди мирного населения

В Избранное

Скопировать

Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) прорвали оборону боевиков «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) на севере Ракки. Бойцы курдо-арабского ополчения захватили бывшие казармы 17-й дивизии Сирийской Арабской Армии (САА) и закрепились на данной территории. Теперь для них открыт прямой путь к центру Ракки. Сообщается, что передовые отряды SDF и их союзников уже вошли в городские кварталы.

Штурм Ракки, так называемой «сирийской столицы ИГ»*, идет с трех направлений: с севера, востока и запада. Он начался во вторник 6 июня. Как нетрудно заметить, военная операция протекает весьма стремительно. Тем не менее является ли это поводом для радости?

Сегодня ночью появились тревожные сообщения о том, что боевая авиация Международной коалиции во главе с США сбрасывает на город снаряды с белым фосфором. Этот тип боеприпасов относится к химическому оружию и считается крайне разрушительным. Вступив в реакцию с кислородом, вещество воспламеняется, достигая температуры в 1300°C. Потому оно способно вызвать серьезные термические ожоги. Кроме того, белый фосфор оказывает также и отравляющее действие. При попадании вещества в организм смертельной считается доза в 0,05–0,15 граммов. Отравиться можно и от вдыхания пара горящего вещества.

Международные нормы и правила цивилизованной войны запрещают применение белого фосфора на поле боя. Точнее говоря, данное вещество подпадает под Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия от 1980 года.

Обстрел позиций ИГ снарядами с белым фосфором ночью, несомненно, способствовал сегодняшнему успеху курдов. Тем не менее такие снаряды имеют неизбирательное действие. Как многие мирные жители Ракки пострадали вместе с террористами? Не слишком ли это большая цена за победу? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Франц Клинцевич, первый зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ.

«Решить проблему военным путем и зачистить территорию — большого труда не составляет. Но нужно понимать, что в Ракке, кроме террористов, также еще есть и масса мирных жителей», — прежде всего, отмечает сенатор.

Американцы — и, как следствия, поддерживаем ими в Сирии оппозиционные группы — всегда были сторонниками неизбирательной тактики ведения войны. Здесь, к примеру, можно вспомнить так любимые США ковровые бомбардировки с помощью самолетов B-52. США часто винят другие страны — в последнее время Россию — в том, что их военные операции сопряжены с большим числом жертв среди мирного населения. Между тем свои собственные прегрешения они предпочитают не замечать.

Стремительный штурм Ракки, чрезвычайно быстрое продвижение курдских отрядов внутрь города — все это заставляет Франца Клинцевича предположить, что и в этот раз США не будут считаться с гражданскими потерями.

«Наш подход немного другой. Прежде, чем решить военную задачу, нужно постараться, чтобы не было потерь среди гражданского населения. При штурме Алеппо мы учитывали обстановку и пытались не допустить потерь среди мирных жителей. При штурме Ракки есть масса нюансов, которые, я думаю, американцы не учитывают», — продолжает Клинцевич.

Главная задача, которую американцы поставили перед собой в Сирии сейчас — это не борьба с международным терроризмом, а изменение государственного строя страны. Даже освобождение Ракки из под контроля «Исламского государства» для США лишь ступенька на пути к этой цели.

«Они хотят поменять руководство и политический строй Сирийской Арабской Республики. Они хотят создать в Сирии хаос, чтобы решать свои задачи, прежде всего, экономические. Сирия нужна США для транспортировки энергоресурсов с Ближнего Востока в Европу», — поясняет сенатор.

Потому после взятия Ракки поддерживаемые американцами курды, скорее всего, не захотят возвращать город и провинцию под контроль законного правительства Сирии и отступать на свои предыдущие позиции. Это — прямая угроза территориальной целостности и неделимости Сирии, а, значит, неприемлемо для РФ.

«Так или иначе мы включимся в этот процесс и попытаемся оказать влияние по всем возможным фронтам. Мы за то, чтобы сирийская армия и правительство отстояли свои позиции, свою государственность и свою территорию. Сегодня вокруг штурма Ракки развязана большая геополитическая игра. В ней масса игроков, а потому она легко может выйти из под контроля», — подводит итог Клинцевич.

* Организация запрещена на территории РФ.