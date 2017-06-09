Соцсеть «Одноклассники» вернулась на Украину

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Киев, 9 июня. Мобильное предложение социальной сети «Одноклассники» снова доступно для украинских пользователей, сообщают региональные СМИ. Это стало возможным после очередного обновления сервиса.

Как стало известно, приложение работает без использования VPN-сервисов и предоставляет открытый доступ ко всем разделам «Одноклассников». При этом веб-версия социальной сети по-прежнему остается недоступной для украинских пользователей.

В мае президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против России. В список запрещенных организаций вошел «Яндекс», Mail.ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».