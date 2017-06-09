Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей в России

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Санкт-Петербург, 9 июня. Ассоциация европейского бизнеса составила рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей в России за прошедший месяц.

Согласно информации аналитиков, в мае 2017 года авторынок РФ вырос на 14,7% до 124 990 автомобилей.

Первое место по продажам занял главный бестселлер отечественного рынка — KIA Rio. В мае было реализовано более 8 тысяч моделей кроссовера.

На второе место попала российская Lada Granta. По сообщениям «АвтоВАЗа», в прошлом месяце было куплено 7 324 машины. В тройку лидеров ворвалась еще одна российская машина — Lada Vesta (6 556 машин).

В пятерку также попали южнокорейский Hyundai Solaris и Hyundai Creta. В мае россияне приобрели 5 802 моделей Solaris и 4 203 моделей Creta.

Особой популярностью среди российских автолюбителей пользовались Volkswagen Polo, Lada X-ray, Toyota RAV4, Renault Duster, Renault Kaptur.