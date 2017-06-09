Политика США на Ближнем Востоке: чехарда терроризма. Колонка Олега Денежки

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Ситуация на не очень близком для нас географически, но вполне себе Ближнем в качестве топонима Востоке достигла апогея абсурда: все поссорились со всеми, обвинив друг друга в финансировании терроризма, но при этом дружно набросились на Иран, который от этого терроризма страдает едва ли не больше всех. В классификации террористических исламских организаций все окончательно запуталось. Все эти «Талибаны», «Аль-Каиды» и ИГИЛ* (все три запрещены в РФ) мельтешат в газетных публикациях и телерепортажах, словно мячики в руках умелого жонглера.

Итак, в чем заключается вся это котовасия и шарикопесия? На днях Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Мавритания и — выражаясь языком времен Сталина — присоединившийся к ним Шепилов в лице Ливии и Йемена (эта-то шавка куда поперлась!?), а также совсем уж пузатая мелочь, островные государства — Коморы, Маврикий и санитарно-курортные Мальдивы — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Театр Петрушек на ярмарке в Кацапетовке.

К слову, напомню: танцы с бубном на Ближнем Востоке идут без антракта. Три года назад Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ уже отзывали своих послов из Катара на нескольких месяцев из-за поддержки Дохой «Братьев-мусульман» (запрещены в России). Однако тогда до полного разрыва дипотношений дело не дошло. Погадили друг другу в меру испорченности и разошлись по углам.

Ныне же случай более оголтелый: отзыв граждан этих государств, введение экономических мер и запретов на сообщения. В общем, демонстрация полной готовности к военному конфликту. Но это не что иное, как чистое лицедейство.

Если посмотреть на все это даже невооруженным глазом, то за всем этим мы увидим торчащие длинные ушки. И это вовсе не кролик, а некто с кличкой «дядюшка Сэм». Предмет конфликта: Саудовская Аравия заявила, что приняла это решение из-за, цитируем, «поддержки Катаром различных террористических и сектантских групп, занимающихся дестабилизацией региона, включая «Братьев-мусульман», «Аль-Каиду», «Исламское государство»*. Но это не финальный список. Далее следует важная ремарка: «А также групп, поддерживаемых Ираном».

Пусть вас не обманывает это «а также». И его позиция в списке. Мельком сказано главное: цель всего этого цирка — Иран. Плевать саудиты хотели на Катар. Погрозят кулачками и только. Тут даже религиозного конфликта нет. И Катар, и Саудовская Аравия населены, преимущественно, суннитами. Это госрелигия в обеих странах.

А перечисленные организации, которые якобы финансирует самолично Катар, просто полный винегрет с петрушкой. Например, «Аль-Каида» — это ваххабиты. То есть, говоря религиозным языком, салафиты. «Братья-мусульмане» — сунниты. К тому же, есть подозрение, что финансируют их равно и Катар, и саудиты.

Часто и много говорят, что у терроризма нет национальности. На самом деле у него вообще ничего нет, кроме долларовых бумажек в каждом глазу на фоне крайней нищеты в большинстве стран Ближнего Востока. И религиозные деятели всех конфессий ислама это умело используют, особо не конфликтуя между собой.

Например, профессор Дамасского университета Садик Аль-Азм полагает, что исламизм вводится в практику через «возрождение понятия исламского джихада — священной войны, в его самых сильных формах». Однако, как написано в Коране, со слов самого Мухаммеда: джихад — усердие на пути Аллаха, борьба за веру в своем сердце. Усердие — это, кстати, буквальный перевод этого слова. То есть речь не о войне с другими, а о работе над собой. В православии это называется аскетизм — монашество.

Но профессор Садик заявляет следующее: «Терроризм является неотъемлемой чертой исламизма — как способ наносить врагу максимальный урон без учета любых долговременных последствий даже для самого ислама. И вот тут самое интересное: понятие военного джихада, вооруженной священной войны за распространение ислама, было введено вообще не мусульманами, и уж тем более не арабами. Оно родилось в немусульманских странах, преимущественно Европы».

В каком-то смысле профессор, безусловно, прав. Только речь идет именно о радикальном исламизме. Среди террористических организаций вера — вещь-в-себе, лишь повод убивать. Если вдуматься в суть явления, то это инструмент, с помощью которого арабы и турки потихоньку зачищают территорию Европы и переселяются туда. Это интервенция нового толка. Именно для этого, то есть чтобы вызвать волны миграции в Европе, создать толпы беженцев, жизнь в странах Ближнего Востока делают невыносимый, сеют там войны, религиозные конфликты, уничтожают экономику.

Но тут есть нюанс. Если вы думаете, что эта идея принадлежит самим арабам, то вы крупно ошибаетесь. Уничтожение Европы как экономического конкурента выгодна совсем другой стране, и находится она за океаном. Исламский терроризм — это торпеда США против Европы. И хотя арабы усиленно проклинают именно Америку, это скорее ширма, инспирируемая самими американцами.

Ведь на территории Соединенных Штатов терактов практически нет. Крушение башен-близнецов, скорее всего, было спецоперацией ЦРУ. Участие в этом теракте Усамы бин Ладена, чья семья до сих пор имеет один из самых крупных строительных бизнесов в Америке, не более чем фальсификация с согласия клана бин Ладенов.

Что в остатке? Трудно сказать, да чего уж там, невозможно предсказать, чем закончится кухонно-коммунальный скандал-междусобойчик саудитов с катарцами. Но это определенно выглядит смешно. Именно как склока двух соседок. Страна, много лет финансировавшая «Аль-Каиду», обвиняет страну, взрастившую ИГИЛ, в финансировании терроризма. Это из серии «восхитительная наглость».

Но выглядит все это просто очаровательно. Тем более что эти две террористические организации растут друг из друга, как грибы после дождя. Вдруг они оказываются по разные стороны баррикад. Как если бы мексиканские наркобароны обвинили колумбийских в производстве наркотиков, а потом потребовали от американских принять меры.

И как будут действовать в этой ситуации Штаты, интересно. Есть слухи: стороны конфликта определились вовсе не на уроне исламистских организаций, а событиями недавних выборов в США, то есть на уровне поддержки разных сторон — демократов и республиканцев. Саудиты, например, недавно закупали у США оружие, которое им и даром не нужно, и публично дали Трампу взятку более чем в 100 миллионов зеленых, оформив ее под благотворительный дар. А Катар, как пишут, закулисно поддержал неким количеством этой же бумаги демократов. В общем, опять башни-близнецы, но не в Нью-Йорке, а в вашингтонском обкоме.

Но главная цель — успешно и энергично развивающийся в экономическом плане Иран. Поняв, что ликвидировать последний оплот традиционного ислама на Ближнем Востоке военным путем не удастся, США вернулись к старой доброй политике: к загребанию всего что угодно чужими руками. Ирано-иракская война, акт второй, на сцене новые персонажи.

У США уже два раза получилось измотать Европу мировыми войнами и получить на этом подъем собственной экономики, не замочив при этом ноги. Теперь добьют европейцев эмигрантами-мусульманами.

Видите ручки? А монетка-то вот.

* Организация запрещена на территории РФ.