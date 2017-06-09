Курды вошли в западный сектор города Ракка

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Ракка, 9 июня. Подразделения «Сирийских демократических сил» сломили оборону «Исламского государства»* у западных врат города Ракка.

Агентство «Аль-Масдар» сообщило, что отрядам курдского ополчения удалось пробиться в западный сектор сирийского города Ракка. «Сирийские демократические силы» взяли под контроль десятки объектов в районе Сабахия.

Источник подчеркивает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) принудительно заставляют местных жителей участвовать в обороне захваченного города с оружием в руках. В данный момент «Исламское государство» контролирует около 90 процентов Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.