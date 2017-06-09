ЛНР узнала о потерях ВСУ из-за суицидов и неумелого обращения с оружием

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Луганск, 9 июня. Потери ВСУ в Донбассе растут из-за суицидов и неумелого обращения с оружием украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко констатировал, что в украинской армии по-прежнему серьезные проблемы с дисциплиной. Из-за этого в ВСУ регулярно происходят трагедии.

Так, в районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района один из бойцов совершил самоубийство, находясь на наблюдательном посту временного опорного пункта.

«В 53-й бригаде вооруженных сил Украины, нарушив требования безопасности при совершении марша, погиб один военнослужащий бригады и двое получили ранения, — добавил Марочко. — А в третьем батальоне 93-й бригады при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами от разрыва гранаты погибло двое военнослужащих».

Он отметил, что украинское командование скрывает эти трагедии от вышестоящего руководства и родственников погибших.

Ранее стало известно, что четыре человека стали жертвами обстрелов ВСУ за неделю.