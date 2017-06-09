ДНР: четыре человека стали жертвами обстрелов ВСУ за неделю

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Донецк, 9 июня. За минувшую неделю в результате артиллерийских ударов ВСУ по прифронтовым районам ДНР погибли четыре человека. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Басурин напомнил, что 4 июня украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела погибла мирная жительница, а ее восьмилетний сын получил тяжелые ранения. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате обстрела Ясиноватой ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей. Также под огнем артиллерии ВСУ погибли трое военнослужащих ДНР, еще один получил ранение.